Черевченко рассказал о готовности Глушакова и Мирзова

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко рассказал о состоянии новичков команды, Дениса Глушакова и Резиуана Мирзова перед матчем 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».

— По тренировкам могу сказать, что они готовы, — сказал в эфире «Матч Премьер» Черевченко. — Глушаков и Резиуан все это время тренировались, хотя понятно, что тренировки отличаются от игрового ритма.