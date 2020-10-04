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Черевченко рассказал о готовности Глушакова и Мирзова

13:58
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Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко рассказал о состоянии новичков команды, Дениса Глушакова и Резиуана Мирзова перед матчем 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».

— По тренировкам могу сказать, что они готовы, — сказал в эфире «Матч Премьер» Черевченко. — Глушаков и Резиуан все это время тренировались, хотя понятно, что тренировки отличаются от игрового ритма.

Локомотив — Химки

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