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Черевченко — о победе над «Краснодаром»: «Действовать первым номером было бы глупо»

18:53
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Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко после победы над «Краснодаром» в 16-м туре РПЛ (1:0) прокомментировал результат матча.

— Непростой матч, как мы и ожидали, — сказал Черевченко. — Играли вторым номером, потому что первым против «Краснодара» действовать было было глупо. Ребята полностью выполнили установку, со всем справились. Действовали без паники, доигрывали каждый эпизод.

— Почему сделали только одну замену?

— В процессе игры мы общаемся с футболистами, никто не выпадал, все готовы были играть. (Дмитрий Гирин)

Химки — Краснодар

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