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Черевченко — о целях на сезон: «Какую поставили, к такой и будем идти»

19:04
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Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко после победы над «Краснодаром» в 16-м туре РПЛ (1:0) высказался о задачах, стоящих перед командой.

— Нет ли желания пересмотреть цели на сезон с учетом последних результатов?

— Знаете, какую цель поставили, к такой и будем идти. Еврокубки? До перерыва еще три тура, нужно их отыграть, а там уже видно будет.

— В чем секрет преображения команды за последние два месяца?

— Это труд футболистов. Это полностью их заслуга.

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