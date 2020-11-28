Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко после победы над «Краснодаром» в 16-м туре РПЛ (1:0) высказался о задачах, стоящих перед командой.

— Нет ли желания пересмотреть цели на сезон с учетом последних результатов?

— Знаете, какую цель поставили, к такой и будем идти. Еврокубки? До перерыва еще три тура, нужно их отыграть, а там уже видно будет.

— В чем секрет преображения команды за последние два месяца?

— Это труд футболистов. Это полностью их заслуга.