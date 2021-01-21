Черчесов оценил возможный переход Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал возможный переход нападающего «Спартака» Александра Кокорина в «Фиорентину». По его словам, все зависит от желания игрока, и только он может принять верное решение.

«Кокорин в последнее время переходил из «Зенита» в «Сочи», затем в «Спартак», сейчас пошли разговоры о «Фиорентине», — цитирует Черчесова «РБ Спорт». — Любой трансфер — это прежде всего желание самого футболиста, а также взаимоотношения двух футбольных клубов. Если у всех трех сторон интересы и возможности совпадают, значит, переход может состояться. Со стороны давать советы или прогнозировать ситуацию очень сложно, так как вряд ли кто-то сможет оценить ее лучше самого игрока».

Кокорин перешел в «Спартак» летом 2020 года на правах свободного агента. На счету 29-летнего футболиста 2 гола и 2 результативных передачи в 10 матчах за красно-белых.