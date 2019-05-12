Чемпионский перфоманс фанатов "Зенита". Крутое видео

Болельщики "Зенита" подготовили специальный перфоманс на матче 28-го тура чемпионата России против ЦСКА. Сегодня, 12 мая, питерской команде вручат кубок РПЛ.
ЦСКА с 45 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. "Зенит" с 58 баллами располагается на первой строчке. Питерцы досрочно стали чемпионами России после встречи 27-го тура с "Ахматом" (1:1).
Впечатляет! pic.twitter.com/mf3BuSlEVW– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 12 мая 2019 г.
"Зенит" – ЦСКА: чемпионат России, онлайн-трансляция, 28-й тур.
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