19:04 | Футбол — РПЛ

Чемпионский перфоманс фанатов "Зенита". Крутое видео

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Болельщики "Зенита" подготовили специальный перфоманс на матче 28-го тура чемпионата России против ЦСКА​. Сегодня, 12 мая, питерской команде вручат кубок РПЛ.

ЦСКА с 45 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. "Зенит" с 58 баллами располагается на первой строчке. Питерцы досрочно стали чемпионами России после встречи 27-го тура с "Ахматом" (1:1).

 

"Зенит" – ЦСКА: чемпионат России, онлайн-трансляция, 28-й тур.

Зенит - ЦСКА

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр  

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