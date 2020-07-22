Чемпионат России-2019/2020: кто вышел в Лигу чемпионов, кто сыграет в Лиге Европы

В среду, 22 июля, завершился чемпионат России-2019/20. Определились все три участника Лиги чемпионов и два (из трех) участников Лиги Европы.

Чемпион России «Зенит» будет «посеян» и попадет в первую корзину при жеребьевке группового турнира Лиги чемпионов.

Занявший второе место «Локомотив» окажется в третьей или четвертой корзине.

Ставший третьим «Краснодар» начнет свой путь с 3-го отборочного раунда ЛЧ.

Последний участник Лиги Европы определится после финала Кубка «Зенит» — «Химки» в субботу, 25 июля.

В случае победы подмосковная команда попадет в групповой турнир. Четвертая команда РПЛ — ЦСКА — стартует с 3-го отборочного раунда Лиги Европы, пятая — «Ростов» — со 2-го.

Если в финале победит «Зенит», то в отбор Лиги Европы попадет шестая команда РПЛ — «Динамо», четвертая — ЦСКА — сразу в группу, а пятая — «Ростов» — стартует в отборе позже, с 3-го раунда.