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Чем отличаются сборы Луческу и Семака? Отвечает Ракицкий

11:55
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Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий в интервью клубной пресс-службе отметил, что до сих пор тепло общается с бывшим главным тренером петербургской команды Мирчей Луческу.

— Сравнить сборы Семака и Луческу? У Мистера сборы своеобразные, там очень много бегаешь, особенно в самом начале, — сказал Ракицкий. — И проводишь много матчей. За счет игр и бегов втягиваешься. За десять дней можно сыграть 6-7 матчей. А когда набираешь кондиции, то не замечаешь усталости. Уже на вторых сборах чувствуешь себя хорошо.

6-7 молодых футболистов Луческу всегда брал, которые по тайму, но играли. Конечно, это помогает набраться опыта. Потом они отправляются в дубль или по арендам. Там, в свою очередь, прогрессируют и дальше идут выступать на более высоком уровне.

Он мне звонил сейчас. И на Новый год поздравлял. Поговорили с ним о самочувствии, здоровье. Говорю: давайте еще потренируйте, свой опыт передайте. Он смеется в телефон. Я Луческу люблю и уважаю как человека и тренера. Он многое дал мне. Я только «за», если он продолжит тренировать. А там уже сам пусть решает.

Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2020-01-20-yaroslav-rakitskiy-ya-ne-umeyu-vypendrivatsya-ne-znayu-kak-eto-delaetsya.htm

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