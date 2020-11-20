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Чалов подписал новый контракт с ЦСКА

18:40
Федор Чалов и Роман Бабаев. Фото ПФК ЦСКА.
Федор Чалов и Роман Бабаев. Фото ПФК ЦСКА.
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Нападающий сборной России Федор Чалов продлил контракт с ЦСКА. Договор рассчитан до окончания сезона-2023/24, сообщает сайт клуба.

Чалов — воспитанник ДЮСШ ПФК ЦСКА. За основную команду он выступает с 2016 года. С тех пор сыграл уже 139 матчей, в которых забил 41 гол.

Обладатель Суперкубка России-2018, лучший бомбардир ЦСКА в 2018 году, лучший бомбардир чемпионата России-2018/19.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/fedor-chalov-podpisal-novyy-kontrakt-s-pfk-cska-1/

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