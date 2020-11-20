Чалов подписал новый контракт с ЦСКА
Нападающий сборной России Федор Чалов продлил контракт с ЦСКА. Договор рассчитан до окончания сезона-2023/24, сообщает сайт клуба.
Чалов — воспитанник ДЮСШ ПФК ЦСКА. За основную команду он выступает с 2016 года. С тех пор сыграл уже 139 матчей, в которых забил 41 гол.
Обладатель Суперкубка России-2018, лучший бомбардир ЦСКА в 2018 году, лучший бомбардир чемпионата России-2018/19.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/fedor-chalov-podpisal-novyy-kontrakt-s-pfk-cska-1/
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