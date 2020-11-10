Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал первое место армейцев после 14-и туров Тинькофф РПЛ.

«Давлеет ли первое место? На самом деле, сейчас никакого давления не чувствуем. Правда, мы хотим побеждать в каждой игре и на таблицу не смотрим. Еще много матчей впереди, столько всего может произойти — даже первый круг не закончился. Сегодня мы выиграли, завтра можем проиграть и опуститься ниже. Но в ЦСКА все ребята амбициозные и хотят побеждать, так что нам нужно прибавлять в самой игре. Нет пределов совершенству», — сказал Чалов в интервью Sport24.

После 14 сыгранных матчей у армейцев 31 очко, у «Зенита» — на балл меньше.