Дзагоев: «Бывало, что получал от Гинера. Но он и давал советы по бизнесу, футболу, жизни»

Бывший полузащитник ЦСКА, а ныне селекционер армейского клуба Алан Дзагоев в интервью «СЭ» ответил на вопрос об общении с президентом команды Евгением Гинером.

«Когда уходил из ЦСКА, вместе с Бабаевым зашли к Евгению Ленноровичу, пожелали друг другу удачи. Общение было недолгим, пожали друг другу руки, поблагодарили за 14 лет семейного сотрудничества. Тепло расстались, но, как видите, ненадолго (улыбается). Мы не так много встречались. Но какие-то вещи, конечно, запомнились. Бывало, что я и получал от него — например, когда эмоционально отреагировал на решение Слуцкого меня заменить. Но тогда ситуация того требовала, это нормально. Были и позитивные моменты: Евгений Леннорыч давал советы по бизнесу, футболу, жизни. Все было хорошо», — сказал Дзагоев «СЭ».

Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 по 2022 год. На счету игрока 395 проведенных матчей за клуб, в которых отличился 77 забитыми мячами и 93 результативными передачами. Вместе с армейцами он трижды становился чемпионом России.

Весной 2024 года Дзагоев начал работу в ЦСКА в качестве селекционера.

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