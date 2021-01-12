Бывший топ-менеджер «Локо» назвал главную ошибку Кикнадзе. Это не увольнение Семина

Бывший куратор академии и дубля «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» рассказал о работе экс-гендиректора клуба Василия Кикнадзе.

— Для болельщиков Кикнадзе — зло. Вы бы назвали его хорошим руководителем?

— Однозначно не ответишь. Что какие-то ошибки были сделаны — однозначно. Василий Александрович и сам это понимал. Поступал бы я иначе на его месте? Наверное, как-то иначе выстраивал бы отношения с болельщиками. Кикнадзе попробовал сначала что-то в этом направлении сделать, но мы видим, чем все закончилось. Понятно, что расставание с Семиным послужило толчком, а дальше пошло по накатанной — как снежный ком.

(Константин Алексеев)

Полностью интервью Кузьмичева можно прочитать здесь.