Бывший физиотерапевт ЦСКА вошел в штаб «Ростова»

Экс-физиотерапевт ЦСКА Тони Тапиа присоединился к «Ростову», сообщает пресс-служба ростовчан.

Ранее 36-летний специалист работал в «Атлетико», «Бетисе», «Леганесе», «Малаге» и московском ЦСКА.

Тапиа — бакалавр наук по физической активности и спорту, имеет дипломы по физиотерапии и по области питания и диетологии (Мадридский университет).