Бывший физиотерапевт ЦСКА вошел в штаб «Ростова»
Экс-физиотерапевт ЦСКА Тони Тапиа присоединился к «Ростову», сообщает пресс-служба ростовчан.
Ранее 36-летний специалист работал в «Атлетико», «Бетисе», «Леганесе», «Малаге» и московском ЦСКА.
Тапиа — бакалавр наук по физической активности и спорту, имеет дипломы по физиотерапии и по области питания и диетологии (Мадридский университет).
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|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
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|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|0-0
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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