Джигурда: «Чтобы Слуцкий и Дзюба ни вытворяли, они привлекают народ к футболу»

Российский актер и шоумен Никита Джигурда отреагировал на критику в адрес нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы и бывшего тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

«Я за Дзюбу и за Леню, потому что они красавчики. Леонид прикололся. Понятно, что это пародия, что он с чувством юмора. Такие акции вне футбола притягивают интерес и к Дзюбе и Леониду. Прикольные ребята, мужики. Почему герой чемпионата мира по футболу не может выпить? Почему бывший тренер не может делать пародии? Они живые люди. Тем более, когда сейчас весь молодняк в интернете. Чтобы Леонид и Артем ни вытворяли, они привлекают народ к футболу через себя, привлекают зрительниц. Знаю много женщин, кто тащится от Дзюбы: «Он классный! Аппарат классный» Это нормально», — приводит Legalbet слова Джигурды.

Ранее Слуцкий принял участие в развлекательном шоу Азамата Мусагалиева. 52-летний специалист должен был рассмешить других гостей выпуска. Слуцкий спародировал слитое интимное видео Дзюбы.