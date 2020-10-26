Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев прокомментировал гол нападающего «Спартака» Эсекиэля Понсе в ворота «Краснодара» и отмену мяча защитника «быков» Кайо (3:1).

«Защитник «Краснодара» Чернов делает движение в сторону игроков, которые борются за мяч. Когда пошла передача на Понсе, он теряет концентрацию, равновесие. Поскальзывается изначально. Это позволило Понсе быть первому на мяче. Дальше идет обоюдная борьба. Футбол — контактный вид спорта. На мой взгляд, это игровой момент», — заявил Николаев в эфире программы «8-16» на телеканале «Матч Премьер».

«Это не отмена гола, а нарушение в нападении. Если быть последовательным, и если арбитр разрешил единоборства в прошлом эпизоде, то было бы правильно тут продоллжить игру. В последних турах арбитры дают играть в таких эпизодах», — сказал Николаев.