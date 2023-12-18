Быстров ответил на вопрос, есть ли у «Зенита» админресурс

Бывший футболист Владимир Быстров ответил на вопрос, есть ли у «Зенита» админресурс.

«У «Зенита» есть админресурс? Это бред! Когда я играл в «Спартаке», все матчи против «Зенита» выиграл. У них тоже был админресурс? Он появился позже у «Зенита»? Историю почитайте», — приводит слова Быстрова «РБ Спорт».

«Зенит» после 18 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 36 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 2 очка.