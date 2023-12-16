Булыкин считает, что испанцу Морено будет трудно на посту главного тренера «Сочи»

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин прокомментировал назначение испанца Роберта Морено на пост главного тренера «Сочи».

««Только время покажет, было это назначение правильным или нет. Но ему точно будет тяжело в работе, поскольку Морено не знает, что такое трехмесячный перерыв в нашем чемпионате и как правильно подготовить команду к выходу из него. Каждое очко для «Сочи» сейчас на вес золота. Мне сразу же вспомнилась история Жозепа Клотета в «Торпедо». С другой стороны, у команды хороший состав, несколько побед позволят ей вылезти из зоны вылета и избежать стыков, но тут очень важно понимание специфики РПЛ и зимней паузы, чтобы не уйти в очередное пике. Хотелось бы, чтобы клуб остался в высшей лиге, так что посмотрим, что получится у Морено», — приводит слова Булыкина RT.

Морено работал в тренерском штабе сборной Испании, тренировал «Гранаду» и «Монако». Кроме того, он работал в тренерских штабах «Сельты», «Барселоны» и «Ромы». «Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ с 11 очками в 18 матчах.