Булатов считает, что «Динамо» станет чемпионом России

Трехкратный чемпион России в составе «Спартака» Виктор Булатов в интервью «СЭ» оценил расклад в гонке за медали.

— Кто станет чемпионом России?

— «Динамо». Все-таки у него из трех претендентов на золото самая простая задача — 25 мая устроит и ничья. Думаю, серебро получит «Зенит», а бронзу — «Краснодар».

Перед заключительным, 30-м туром РПЛ «Динамо» лидирует в турнирной таблице с 56 очками. «Зенит» занимает второе место с 54 очками, «Краснодар» идет третьим с 53 очками.

Для того, чтобы стать чемпионом России, «Динамо» нужно не проиграть «Краснодару» в 30-м туре.