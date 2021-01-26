Бразильский новичок «Локомотива» Пабло Кастро намерен выучить русский язык

Защитник «Локомотива» Пабло Кастро в интервью «СЭ» рассказал, что он планирует выучить русский язык.

— Поставил себе задачу через полгода начать говорить на русском. Все нужно делать в три этапа: продумать у себя в голове, написать это на бумаге и самое сложное — действовать. Так я и планирую поступить.

29-летний футболист перешел в «Локо» из «Бордо» в середине января, по информации СМИ сумма трансфера составит порядка 2,5 миллиона евро. В этом сезоне он провел в чемпионате Франции 13 матчей и забил один мяч.

(Севастиан Терлецкий)