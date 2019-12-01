«Браво! Молодцы!» Валуев поздравил «Зенит» с победой над «Спартаком»
20:59
Бывший чемпион мира по версии WBA, депутат Госдумы и болельщик «Зенита» Николай Валуев опубликовал пост в своем Twitter после матча 18-го тура чемпионата России сине-бело-голубых против «Спартака» (1:0).
«Браво! Молодцы!» — написал Валуев в Twitter.
«Зенит» (42 очка) лидирует в чемпионате России, отрыв от «Локомотива» — 8 очков. «Спартак» (22 очка) занимает восьмую строчку в турнирной таблице.
Браво! Молодцы! @zenit_spb pic.twitter.com/bU0nFkYhKR— Валуев Николай (@NickValuev) December 1, 2019
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