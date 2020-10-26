Бранко Йовичич: «Положение в турнирной таблице психологически давит»

Полузащитник «Урала» Бранко Йовичич подвел итоги матча 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова», который закончился со счетом 0:0.

— Чего не хватило команде, чтобы «взломать» оборону «Тамбова»?

— Результатом я, конечно, недоволен, потому что мы не выиграли. Мы знали, что будет очень тяжелая игра. «Тамбов» тоже хотел набрать очки. Могу сказать, что большую часть игры провели хорошо, пытались играть, но не хватило последнего паса. Надо было забить гол, чтобы игра качнулась в другую сторону, — цитирует Йовичича сайт «Урала».

— Насколько не хватало Эль-Кабира в атаке?

— Конечно, он опытный, хороший игрок. Когда его нету, то его не хватает, потому что он очень любит играть «один в один». Но у нас, могу сказать, что и без него есть хорошие игроки, которые играли и хорошо провели матч. Нам не хватило забитого гола.

— Ожидали от «Тамбова» такой плотной обороны?

— Да, мы ожидали. Мы смотрели их матчи, они так играют и так провели прошлый матч. Могу сказать, что мы — сильная команда. Мы двигаемся дальше, работаем дальше. Следующий матч в Уфе. Надо забывать игру с «Тамбовом» и двигаться дальше.

— Команда давно не забивала в премьер-лиге. Что нужно поменять, чтобы изменить эту ситуацию и забить?

— Мы четыре игры подряд не забили. Но мы работаем над этим на тренировках! В следующей игре постараемся забить. Мы уже показали, что можем хорошо играть как команда.

— Заглядывали ли вы в турнирную таблицу? «Урал» там довольно низко.

— Конечно, психологически давит. Но мы профессионалы. Об этом не надо думать, когда мы на поле. Я сказал, что мы хорошая, опытная команда. У нас очень хорошие игроки. Мы хорошо тренируемся и постараемся в следующей игре победить.