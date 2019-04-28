Защитник "Зенита" прокомментировал Бранислав Иванович - о победе в матче 26-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (4:2). Он подчеркнул, что это важные три очка, а также отметил, что в конце чемпионата победы добываются все труднее

-Что случилось с командой в конце первого тайма?

-Я уже видел такие примеры в этом году. Мы забиваем, а потом теряем нить игры. После этого нас пришлось очень тяжело. Но мы старались контролировать игру. Хорошо, что удалось выиграть. Осталось совсем немного, совсем чуть-чуть.

-Во втором тайме была установка сыграть от обороны?

-Нет, не сказал бы, что это установка. "Крылья"- отличная команда, они здорово держат мяч и владели инициативой. Чем ближе конец сезона, тем труднее, это важнейшие три очка. (Артем Рябовол)

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