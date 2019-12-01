Бранислав Иванович: «Это самые важные три очка с начала чемпионата»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович после победы над «Спартаком» (1:0) в матче 18-го тура РПЛ прокомментировал итоги встречи, назвав этот результат самым важным в чемпионате России.

— Игра была напряженной, — начал Иванович. — Отдали много сил и эмоций. Через три дня после «Лиона» собрались и набрали важные три очка.

— Как перестроилась игра во втором тайме?

— Когда играешь в меньшинстве, конечно, тяжело, но мы хорошо действовали. Было несколько моментов, где мы опустились, но в целом заслужили три очка.

— Второй матч подряд «Зенит» играет на ноль дома. Защита на пике?

— С начала сезона мы хорошо играем в обороне — вся команда. Дисциплиннтрованно действуем все 90 минут.

— Второй раз в сезоне обыграли «Спартак». Сравните?

— Тяжело сравнивать, похож только результат. Сейчас они поменяли схему, тренера. Команда еще добавит. У них появилась идея. Это самые важные 3 очка с начала чемпионата.

— Семь лет не побеждали «Спартак» дважды в сезоне. Сейчас вы просто сильнее?

— Статистика иногда обманывает. Мы ее не смотрим, хорошо, что дважды подряд обыграли. Когда у нас достаточно концентрации, многое зависит от нас. Не говорю, что мы сильнее всех, но многое зависит от нас. (Дмитрий Зимин)

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