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Божович рассказал, почему выбежал в центр поля после победы над «Оренбургом»

15:00
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Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович рассказал об эмоциях после победы в матче 13-го тура чемпионата России против «Оренбурга» (1:0).

— Начало первого тайма осталось за «Оренбургом». Они очень сильно давили, было пару опасных стандартов, но не забили. Потом игра склонилась в нашу сторону. Забили красивый гол, — приводит слова тренера официальный сайт «Оренбурга».

Во втором тайме прижались к своим воротам, потому что «Оренбург» снова начал оказывать давление. Удача была на нашей стороне, можно сказать. А в контрактах могли в концовке лучше распорядиться мячом.

Почему я выбежал в центр поля? Я был на эмоциях и не знал, какой самый короткий путь в раздевалку.

Не знаю, почему началась потасовка. Некоторые люди своим поведением заводят болельщиков, футболистов. Выглядит это странно.

Оренбург — Крылья Советов

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