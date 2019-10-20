Божович рассказал, почему выбежал в центр поля после победы над «Оренбургом»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович рассказал об эмоциях после победы в матче 13-го тура чемпионата России против «Оренбурга» (1:0).

— Начало первого тайма осталось за «Оренбургом». Они очень сильно давили, было пару опасных стандартов, но не забили. Потом игра склонилась в нашу сторону. Забили красивый гол, — приводит слова тренера официальный сайт «Оренбурга».

Во втором тайме прижались к своим воротам, потому что «Оренбург» снова начал оказывать давление. Удача была на нашей стороне, можно сказать. А в контрактах могли в концовке лучше распорядиться мячом.

Почему я выбежал в центр поля? Я был на эмоциях и не знал, какой самый короткий путь в раздевалку.

Не знаю, почему началась потасовка. Некоторые люди своим поведением заводят болельщиков, футболистов. Выглядит это странно.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр