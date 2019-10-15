Божович объяснил, почему у Кононова не получилось в «Спартаке»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович отметил, что «Спартак» — это не тот клуб, в котором дают много времени на постановку игры.

— Почему у Кононова не получилось в «Спартаке»? — Знаете, «Спартак» — это очень сложная работа, — цитирует «Комсомольская правда в Самаре» Божовича. - Там не дают времени, очень трудно делать результат, когда не дают времени. Там нет терпения.

Приходилось ли сталкиваться с подобным? Я работал в "Црвене Звезде", там тоже было большое давление. В «Локомотиве» было давление, в «Динамо». Я не знаю, как так случилось, что так ненавидели Кононова с его пиджаком... Это сложная команда для работы.

Кононов был уволен с поста главного тренера «Спартака» после домашнего поражения от «Оренбурга» со счетом 1:2 29 сентября. После 12-ти туров красно-белые с 14 очками занимают 12-е место в турнирной таблице.