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Боярский: «Уверен, Дзюба будет капитаном в игре с «Ахматом»

14:38
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Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский в интервью «СЭ» прокомментировал возможное возвращение капитанской повязки нападающему Артему Дзюбе в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ с «Ахматом».

— Уверен в завтрашней победе над «Ахматом» независимо от того, что матч на выезде. И, думаю, что Дзюбе стоит вернуть капитанскую повязку. Даже уверен, что Дзюба будет капитаном, — заявил Боярский. (Екатерина Звенигородская)

В матче 14-го тура против «Краснодара» (2:1) Артем Дзюба вышел на поле с первых минут без капитанской повязки после скандала с интимным видео с участием форварда. Нападающий питерцев вырвал для команды победу, не реализовав до этого пенальти в первом тайме.

Матч «Ахмат» — «Зенит» пройдет в субботу, 21 ноября. Начало — в 16.30 (мск).

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