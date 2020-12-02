Боярский: «Спартак» отвалится с чемпионской гонки"

Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский высказал «СЭ» свое мнение относительно чемпионской гонки в Тинькофф РПЛ.

— «Спартак» обязательно отвалится, до конца красно-белые не смогут продержаться, — сказал Боярский «СЭ». — В какой-то момент у них начнется серия поражений. Думаю, «Зенит» будет набирать, а «Спартак» терять. У ЦСКА достаточно ровная позиция, но «Зенит» все равно будет лидировать.

Что касается разговоров об отставке тренера, я полностью поддерживаю Семака.

После 16 туров чемпионата России-2020/21 «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 32 очками. У ЦСКА и «Спартака» такое же количество очков, но московские команды уступают петербуржцам по дополнительным показателям.

(Сергей Федоров)