Боярский: «Спартак» отвалится с чемпионской гонки"
14:50
Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский высказал «СЭ» свое мнение относительно чемпионской гонки в Тинькофф РПЛ.
— «Спартак» обязательно отвалится, до конца красно-белые не смогут продержаться, — сказал Боярский «СЭ». — В какой-то момент у них начнется серия поражений. Думаю, «Зенит» будет набирать, а «Спартак» терять. У ЦСКА достаточно ровная позиция, но «Зенит» все равно будет лидировать.
Что касается разговоров об отставке тренера, я полностью поддерживаю Семака.
После 16 туров чемпионата России-2020/21 «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 32 очками. У ЦСКА и «Спартака» такое же количество очков, но московские команды уступают петербуржцам по дополнительным показателям.
(Сергей Федоров)
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 17-й тур. Первые матчи декабря
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