Бородюк заявил о необходимости поддержки российских специалистов

Заслуженный тренер России Александр Бородюк заявил о необходимости поддержки отечественных специалистов.

«Российский футбол будет деградировать без мощных легионеров? Да нет. В этой ситуации надо давать возможность нашим специалистам. Мы все время почему-то недооцениваем своих. У нас очень много молодых футболистов сейчас будет появляться, нужно давать им возможность и нашим тренерам. К нам так относятся, а мы все время считаем, что надо ехать учиться у них. Они у нас должны учиться. У нас была великолепная тренерская школа в СССР, великолепные футболисты. В этом направлении надо двигаться, доверять своим специалистам. А мы все время смотрим на них. Они должны многому у нас учиться, у нас большой тренерский опыт», — приводит слова Бородюка Metaratings.ru.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований под своей эгидой.