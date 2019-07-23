Борис Игнатьев: "Не хочется хвалить "Урал", чтобы не испортить ребят

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев - о матче второго тура российской премьер-лиги "Урал" - "Ахмат" (3:0).

— "Урал" не хочется хвалить, чтобы не испортить ребят, — цитируют Игнатьева "Известия". — На данный момент команда не сделала ничего особенного, просто хорошо стартовала, но это только начало. Клуб явно хорошо провел сборы и подготовился к сезону. У команды неплохой подбор игроков, с которыми, конечно, будет сложно бороться за лидирующие места, но вполне можно показать средний стабильный уровень. После этого этапа "Урал" можно поздравить, но самое сложное впереди.

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