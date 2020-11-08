Больше Дзюбы одному сопернику забивал только Кержаков
Артем Дзюба огорчил «Краснодар» в пятом матче подряд и довел счет голам в ворота «быков» до 13. Черно-зеленые остаются любимым соперником форварда сборной России. «Динамо» он огорчал 11 раз, «Урал» и «Крылья Советов» — по 10.
Любимые соперники Артема Дзюбы в чемпионатах России
|
Клуб
|
Матчи
|
Голы
|
Краснодар
|
19
|
13
|
Динамо
|
26
|
11
|
Урал
|
14
|
10
|
Крылья Советов
|
18
|
10
|
Анжи
|
16
|
7
|
Рубин
|
24
|
7
Только одному футболисту в истории чемпионата России удалось поразить ворота одного соперника больше 13 раз. Экс-партнер Дзюбы по «Зениту» Александр Кержаков отправил 14 мячей в ворота «Динамо». На одной ступени с Артемом сейчас располагаются Олег Веретенников (13 голов «Жемчужине»), Роман Павлюченко («Ростову»), Дмитрий Лоськов («Динамо») и тот же Кержаков, часто огорчавший еще и «Спартак».
Футболисты, забившие более 10 голов одному сопернику в чемпионатах России
|
Игрок
|
Соперник
|
Матчи
|
Голы
|
Александр Кержаков
|
Динамо
|
20
|
14
|
Олег Веретенников
|
Жемчужина
|
14
|
13
|
Артем Дзюба
|
Краснодар
|
19
|
13
|
Роман Павлюченко
|
Ростов
|
21
|
13
|
Александр Кержаков
|
Спартак
|
26
|
13
|
Дмитрий Лоськов
|
Динамо
|
31
|
12
|
Дмитрий Кириченко
|
Ростов
|
15
|
11
|
Роман Адамов
|
Крылья Советов
|
20
|
11
|
Артем Дзюба
|
Динамо
|
26
|
11
|
Дмитрий Кириченко
|
Динамо
|
28
|
11
Преимущество Дзюбы над Сердаром Азмуном в списке врагов «Краснодара» и вовсе стало более чем двукратным. Иранец отправил в ворота «быков» шесть мячей, по пять голов записали на свой счет Зе Луиш и выступающий ныне за черно-зеленых Алексей Ионов.
Лидеры по голам в ворота «Краснодара» в чемпионатах России
|
Игрок
|
Клубы
|
Матчи
|
Голы
|
Артем Дзюба
|
Спартак, Ростов, Зенит, Арсенал
|
19
|
13
|
Сердар Азмун
|
Ростов, Рубин, Зенит
|
13
|
6
|
Зе Луиш
|
Спартак, Локомотив
|
8
|
5
|
Алексей Ионов
|
Зенит, Кубань, Динамо, ЦСКА, Ростов
|
16
|
5
|
Исмаэл
|
Ахмат
|
7
|
4
|
Квинси Промес
|
Спартак
|
8
|
4
|
Ахмед Муса
|
ЦСКА
|
9
|
4
|
Данни
|
Зенит
|
10
|
4
|
Владислав Игнатьев
|
Локомотив, Кубань
|
14
|
4
|
Александр Самедов
|
Динамо, Локомотив, Спартак
|
14
|
4
Дзюба мог сегодня повторить рекорд Кержакова, но не смог переиграть Матвея Сафонова с 11-метровой отметки. По промахам с пенальти (их теперь шесть) Артем сравнялся с Назимом Сулеймановым и Кержаковым. Рекорд чемпионата по-прежнему принадлежит Олегу Веретенникову, на счету которого девять запоротых попыток.
Лидеры чемпионата России по нереализованным пенальти
|
Игрок
|
Клубы
|
Пенальти
|
Промахи
|
Олег Веретенников
|
Ротор, Сокол
|
38
|
9
|
Андрей Тихонов
|
Спартак, Кр.Советов, Химки, Волга
|
33
|
8
|
Андрей Каряка
|
Кр.Советов, Сатурн, Динамо
|
34
|
8
|
Михаил Осинов
|
Уралмаш, Ротор, Ростов
|
25
|
7
|
Дмитрий Лоськов
|
Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн
|
31
|
7
|
Назим Сулейманов
|
Алания, Жемчужина
|
15
|
6
|
Александр Кержаков
|
Зенит, Динамо
|
23
|
6
|
Артем Дзюба
|
Спартак, Томь, Ростов, Зенит, Арсенал
|
24
|
6