Болельщики "Динамо": никаких баннеров, флагов и 10 минут в тишине в Химках

"Динамо" выступило с обращением к болельщикам в связи с переносом матча 19-го тура чемпионата России против "Спартака" на "Арену Химки". В нем клуб просит непременно поддержать команду, однако с некоторыми ограничениями в знак недовольства о переносе.

Встреча пройдет не на реконструированном стадионе бело-голубых, как это планировалось изначально, а в Химках. Причиной послужило плохое качество газона на обновленной арене.

Обращение "Динамо":

"Уважаемые Динамовцы!



Десятого марта мы должны были вернуться домой, но сыграем старейшее дерби страны в Химках, – говорится в сообщении на офицтиальном сайте. – Это событие нанесло всем нам сильный удар и мнения болельщиков разделились на две части. Часть болельщиков "Динамо" не желает возвращаться на подмосковный стадион, другая часть убеждена, что нужно поддерживать команду в матче с принципиальным соперником вне зависимости от стадиона. Понимаем и одну и вторую группу болельщиков.



Взвесив все за и против, принято решение не оставлять команду без поддержки в сверхпринципиальном матче! Призываем вас быть в этот день на стадионе и не только поддержать игроков бьющихся за наш клуб на футбольном поле, но и показать наше отношение к происходящему вокруг арены в Петровском парке. Мы не готовы закрывать глаза на произвол руководства и прочих "ответственных" лиц, виновных в переносе открытия стадиона "Динамо"!

При посещении домашних матчей на "Арене Химки" и любом другом стадионе, кроме стадиона в Петровском Парке:

1. Трибуна D отказывается от визуальной поддержки команды (баннеров, растяжек, флагов и т.д. на трибуне D не будет)

2. Первые 10 минут всех матчей вне родных стен будут проводиться в тишине в знак протеста против указанного выше произвола.

Мы говорим спасибо всем, кто поучаствовал в сборе денег для оформления трибуны на открытие стадиона! Потрачено много сил на подготовку к этому матчу, и результат вы увидите на открытии.

Все на дерби!

Динамо – это МЫ!".