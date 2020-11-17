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Болельщики ЦСКА обратились с просьбой к РФС

17:15
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Болельщики ЦСКА просят перенести матч 14-го тура женской суперлиги против «Локомотива» на более ранее время, чтобы успеть на игру 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи».

«16 ноября женский ЦСКА второй раз в истории стал чемпионом России. Заключительный матч армейцев в суперлиге, на котором состоится чествование команды, должен пройти на стадионе «Октябрь» 22 ноября на 14:00. В это же время на ВЭБ Арене состоится матч 15-го тура РПЛ ЦСКА — «Сочи».

В связи с этим, мы, болельщики ЦСКА, обращаемся к РФС, Департаменту организации и проведения соревнований, суперлиге, женской команде ЦСКА и всей футбольной общественности с просьбой о переносе времени начала матча 14-го тура суперлиги против «Локомотива» на 11:00.

Перенос времени начала игры важен с точки зрения популяризации женского футбола в России! Он позволит большему количеству людей прийти на матч, что создаст атмосферу праздника и большого футбола! Мы часто говорим, что важна популяризация женского футбола и чемпионата России, так давайте же докажем это делом», — говорится в заявлении.

Дополнительная информация:

https://rbworld.org/news_categories/ЖФК%20ЦСКА/news/obraschenie-bolelschikov-tsska-109526cc-2afc-4ea5-bd06-e11dd8f13f26

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