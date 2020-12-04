Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов рассказал об ожиданиях от матча 17-го тура Тинькофф РПЛ «железнодорожников» с «Рубином».

— С учетом того, какими медленными железнодорожники мне казались на фоне «Зальцбурга» (1:3), есть ощущение, что у них и с Казанью будут проблемы. Тем более мы видим, как тяжело всем, и особенно «Локо», даются игры РПЛ после еврокубков, — цитирует Билялетдинова «Известия». — Так что я бы назвал фаворитом «Рубин», но могут быть и неожиданности.

Многое зависит от того, в каком состоянии будет их основной нападающий Деспотович, который недавно был травмирован, и мы видели, как казанцы без него вчистую проиграли дома «Ростову». Но после победы над ЦСКА есть ощущение, что «Рубин» поймал волну. И должен как минимум не проиграть в Москве".

Матч «Локомотив» — «Рубин» состоится в субботу, 5 декабря. Начало — в 14.00 по московскому времени. После 16 туров чемпионата России «красно-зеленые» занимают 7-е место в турнирной таблице, «Рубин» на 9 позиции.