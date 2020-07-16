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«Без шансов». Калиниченко не верит, что Тедеско доработает до зимы

10:11
Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко поделился впечатлениями от победы команды в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ над «Ахматом» (3:0). Красно-белые выиграли впервые за шесть встреч.

— Впервые за долгое время положительные эмоции, — написал Калиниченко в своем Twitter. — Про «Ахмат» не хочу говорить (играют плохо), день красно-белых.

— Независимо от результатов Кубка нужно дать Доменико спокойно работать до зимы минимум, — написал один из болельщиков.

— Без шансов, — ответил Калиниченко.

«Спартак» с 36 очками занимает восьмое место в турнирной таблице. В 30-м туре москвичи сыграют с «Рубином» на выезде.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 29-й тур. «Локомотив» — ЦСКА и другие матчи




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