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Бериша посвятил победу «Ахмата» над «Уфой» президенту

21:07
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Нападающий «Ахмата» Бернард Бериша посвятил победу над «Уфой» (3:1) в 12-м туре Тинькофф-РПЛ президенту. Форвард оформил дубль и был признан лучшим игроком встречи.

— Это непростой матч. Мы играли как команда и посвящаем победу нашему лучшему президенту, — сказал Бериша в эфире «Матч премьер». — Он многое делает для нашей команды. Мы должны прибавлять.

Бериша не уточнил, о каком президенте речь — президенте «Ахмата» Магомеде Даудове или почетном президенте, главе Чечни Рамзане Кадырове.

Ахмат — Уфа

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