Берг считает, что «Краснодар» провел отличный матч против «Локомотива»

Форвард «Краснодара» Маркус Берг поделился впечатлениями после матча 18-го тура Тинькофф российской премьер-лиги против «Локомотива» (5:0).

«Была ли это лучшая игра «Краснодара» в сезоне? Согласен, это была отличная игра, — сказал швед в эфире канала «Матч премьер». — У нас было много энергии, хорошо получалось хорошо в атаке, могли играть в два касания свободно. В то же время мы хорошо сыграли в защите, что доказывает счет. Это была отличная игра».

Берг в этой игре сделал дубль и был признан лучшим игроком матча.