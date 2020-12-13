Берг считает, что «Краснодар» провел отличный матч против «Локомотива»
18:36
Форвард «Краснодара» Маркус Берг поделился впечатлениями после матча 18-го тура Тинькофф российской премьер-лиги против «Локомотива» (5:0).
«Была ли это лучшая игра «Краснодара» в сезоне? Согласен, это была отличная игра, — сказал швед в эфире канала «Матч премьер». — У нас было много энергии, хорошо получалось хорошо в атаке, могли играть в два касания свободно. В то же время мы хорошо сыграли в защите, что доказывает счет. Это была отличная игра».
Берг в этой игре сделал дубль и был признан лучшим игроком матча.
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