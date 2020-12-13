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Берг считает, что «Краснодар» провел отличный матч против «Локомотива»

18:36
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Форвард «Краснодара» Маркус Берг поделился впечатлениями после матча 18-го тура Тинькофф российской премьер-лиги против «Локомотива» (5:0).

«Была ли это лучшая игра «Краснодара» в сезоне? Согласен, это была отличная игра, — сказал швед в эфире канала «Матч премьер». —  У нас было много энергии, хорошо получалось хорошо в атаке, могли играть в два касания свободно. В то же время мы хорошо сыграли в защите, что доказывает счет. Это была отличная игра».

Берг в этой игре сделал дубль и был признан лучшим игроком матча.

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