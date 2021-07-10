Арбитры Сухой и Амелин вернутся в РПЛ

Как стало известно «СЭ», 34-летний Алексей Сухой и 37-летний Алексей Амелин будут снова включены в число арбитров премьер-лиги и допущены к судейству матчей чемпионата России — как в роли рефери, так и видеоарбитров.

Они оба выбыли из списка в первой части сезона-2020/21: подмосковный судья — из-за качества работы, туляк — по решению руководителя департамента судейства Виктора Кашшаи.

У Сухого достаточно большой опыт работы в РПЛ — он провел в ней 42 матча в качестве арбитра. У Амелина таких игр пока нет, но в его активе 13 встреч в роли видеоассистента.