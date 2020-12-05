Байрамян рассказал, как его мотивировал Карпин

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян, ставший лучшим футболистом Тинькофф-РПЛ в ноябре, рассказал о влиянии главного тренера команды Валерия Карпина на его игру.

— Я всегда благодарю Карпина, но у него и прекрасный штаб, который за две недели паузы очень хорошо меня подготовил в физическом плане — мою мышцу привели в порядок, — приводит пресс-служба РПЛ слова Байрамяна. — В психологическом плане Георгич тоже дал мне мотивирующие советы, где-то подкалывал, чтобы я разозлился. Так они меня подготовили, за что им всем спасибо. Слава богу, что всё пока так удачно складывается, дальше также должно быть нормально.

— Вы рассказывали в прошлом году, что Карпин всегда находит новые слова на установках, не повторяется. Как он вас мотивировал?

— Если посмотреть мою статистику, она сейчас поскромнее, чем в прошлом сезоне, а до этих двух игр с «Рубином» и «Динамо» у меня вообще не было результативных действий. Георгич постоянно меня травил. Например, спрашивал: «Сколько у тебя голов?» Я отвечал: «Бублик, ноль». Он опять: «А голевых сколько?» Я говорил: «Тоже ноль». Георгич всегда так шутит — с одной стороны, это весело, но меня как игрока атаки это задевало. Мне хотелось доказать и себе, и тренеру, что надо исправляться — это сработало. Только пока этого мало, чтобы Карпин был доволен. Он всегда хочет, чтобы все было идеально, на высшем уровне, и это здорово.

— Как вы изменились при нем?

— У Георгича я многому научился, он достаточно молодой специалист, поиграл в Европе, знает много о европейском футболе. Карпин старается привить свой футбол, рассказывает много историй. Он сам играл крайнего полузащитника, нападающего — надо равняться на него. Сейчас у него очень много тактики, видео, и ты всему учишься, развиваешься. Но на чем бы сделал акцент — при Карпине я стал лучше играть на этой позиции: научился правильно прессинговать, открываться впереди — из этого и начали вытекать голы.

В сезоне-2020/21 Байрамян провел за «Ростов» 13 матчей, на его счету 3 гола.