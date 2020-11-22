Байрамян оценил победу над «Рубином»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян, признанный лучшим игроком матча 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (2:0), прокомментировал победу над командой из Казани. Хавбек забил два мяча, которые стали для него первыми в сезоне-2020/21.

— Мы выиграли, все рады, — сказал в эфире «Матч Премьер» Байрамян. — Как сказал тренер, мы хорошо играли и в первом тайме, получалось то, что планировали. В перерыве нам дали кое-какие подсказки и корректировки, мы вышли и добились результата. Слава богу, выиграли, эта победа нам очень нужна.

— В «Ростове» много новичков, и все здорово смотрятся.

— Они хорошо влились в коллектив, но им еще нужно время. Все-таки, они буквально месяц в команде. Когда команда в нынешнем составе пройдет полноценные сборы, все на сто процентов будут знать, что делать.

— Как на вашей южной команде сказались минус семь градусов в Казани?

— Конечно, погода для всех одинаковая, но мне было холодно играть. Поэтому пришлось больше бегать (улыбается). И ноги мерзнут, и мяч становится более каменный. Тем не менее, мы не первый год играем, привыкаем, проблем нет. Повторюсь, погода для всех одинаковая, тут не надо жаловаться.