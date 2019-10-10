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Байрамян — лучший игрок матча ЦСКА — «Ростов»

14:56
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Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян признан лучшим игроком матча победного выездного матча с ЦСКА в 12-м туре РПЛ по мнению ростовских болельщиков, сообщается в официальном Twitter дончан.

На его счету в матче дубль и голевая передача. В топ-5 также попали нападающий Элдор Шомуродов, вратарь Егор Бабурин, хавбек Матиас Норманн и полузащитник Ивелин Попов.

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