Байдачный оценил вклад Ивича в лидерство «Краснодара»

Бывший главный тренер «Ростова» Анатолий Байдачный поделился своим мнением о выступлении «Краснодара» в чемпионате России.

«За счет чего «Краснодар» занимает первое место? У «Краснодара» есть все для этого. Команда на протяжении многих лет была одним из лидеров российского футбола. Прекрасный состав, атакующая игра, великолепный стадион. Раньше у них не было результата. Они играли хорошо на высоком уровне, но ничего не выигрывали. А сейчас появилась такая возможность, и я думаю, что у них есть вдохновение. Какова заслуга Ивича в успехах «Краснодара»? У них и президент клуба, я думаю, очень сильно влияет на команду. Не может быть удачное выступление заслугой только одного тренера — это абсурд. Футболисты тоже имеют значение. Если все это совпадает в единое целое, тогда и приходит результат», — приводит слова Байдачного «Евро-Футбол.Ру».

«Краснодар» с 38 очками является лидером РПЛ по итогам первой части сезона. На второй позиции располагается «Зенит» (36). «Динамо» (32) замыкает тройку сильнейших.