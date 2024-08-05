Деян Станкович: «Спартак» постепенно обретает новый стиль»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал разгромную победу своей команды над «Крыльями Советов» (3:0) в 3-м туре РПЛ.

В прошедшем матче дубль оформил Манфред Угальде. Еще один гол записал на свой счет Данил Пруцев.

— Всегда есть, над чем работать. Начало у нас положительное. Мы постепенно обретаем новую структуру, новый стиль, иначе прессингуем. Сегодня я, к примеру, был не совсем доволен, как команда играла после 70-й минуты. Мы отдали мяч, не владели полем. Но в целом нужно иметь четкое представление и структуру игры, чтобы команда все понимала. Победы, конечно, помогают добиться этого быстрее.

— При счете 3:0 вы были расстроены упущенными моментами. Держали в уме счет 4:0, с которым «Крылья» проиграли «Зениту»?

— Однозначно об этом не думал. Частично ответил в прошлом своем спиче. Хочу, чтобы команда все 90 с лишним минут держала концентрацию. Сразу после игры поговорили об этом с ребятами. Донесли им, что мы можем это выполнять, — сказал Станкович на пресс-конференции.

В следующем матче красно-белые примут «Ахмат» 11 августа.