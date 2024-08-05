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Сегодня, 23:10

Деян Станкович: «Спартак» постепенно обретает новый стиль»

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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал разгромную победу своей команды над «Крыльями Советов» (3:0) в 3-м туре РПЛ.

В прошедшем матче дубль оформил Манфред Угальде. Еще один гол записал на свой счет Данил Пруцев.

— Всегда есть, над чем работать. Начало у нас положительное. Мы постепенно обретаем новую структуру, новый стиль, иначе прессингуем. Сегодня я, к примеру, был не совсем доволен, как команда играла после 70-й минуты. Мы отдали мяч, не владели полем. Но в целом нужно иметь четкое представление и структуру игры, чтобы команда все понимала. Победы, конечно, помогают добиться этого быстрее.

— При счете 3:0 вы были расстроены упущенными моментами. Держали в уме счет 4:0, с которым «Крылья» проиграли «Зениту»?

— Однозначно об этом не думал. Частично ответил в прошлом своем спиче. Хочу, чтобы команда все 90 с лишним минут держала концентрацию. Сразу после игры поговорили об этом с ребятами. Донесли им, что мы можем это выполнять, — сказал Станкович на пресс-конференции.

В следующем матче красно-белые примут «Ахмат» 11 августа.

Деян Станкович
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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3.08 15:00
Акрон – Динамо
 0 : 2
3.08 17:30
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 5 : 0
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Рубин – Химки
 2 : 3
4.08 15:30
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4.08 17:30
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 0 : 0
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 5
4.08 20:30
Динамо Мх – Пари НН
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