В «Динамо» оценили слова Бителло про возможность выступления за сборную России: «Это интересно»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова полузащитника бело-голубых Бителло о возможном получении российского паспорта и выступлении за сборную России.

«Это интересно. Надо будет переговорить с главным тренером сборной России. Пойдет ли футболка сборной Бителло? Ему сегодня шла хорошо футболка с синим леопардом. Он парень стройный. Ему любая футболка подойдет», — сказал Пивоваров «СЭ».

Ранее 25-летний бразилец заявил Legalbet, что не исключает возможность получения российского паспорта и игры за сборную России в будущем.

Бителло выступает за «Динамо» с 2023 года. 11 сентября он продлил контракт с бело-голубыми до 2031 года.