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Бальбуэна рассказал, как отреагировал на предложение «Динамо»

19:30
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Новичок «Динамо» Фабиан Бальбуэна рассказал, как отреагировал на предложение московского клуба.

«Когда такой большой клуб, как «Динамо», заинтересовался мной, я был рад, ведь это клуб с богатой историей. Сейчас я очень счастлив быть здесь, чувствую доверие тренерского штаба, руководства и моих одноклубников. Это очень важно, чтобы работать на максимуме. Сначала, конечно, были сомнения, так как Россия находится очень далеко от Парагвая. Непросто было принять решение, мы очень много думали, разговаривали на эту тему. Но, в конце концов, мы с женой решили ехать и не жалеем об этом. Так я оказался в Москве и «Динамо». Как только у меня будет дом или квартира, моя семья прилетит в Москву и будет жить со мной», — сказал в интервью клубному YouTube-каналу Бальбуэна.

Бальбуэна подписал контракт с «Динамо» 9 июля, соглашение рассчитано на 4 года. До этого 29-летний парагваец выступал за «Вест Хэм».

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=f_IKNySeY8E

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Иван Торопцев все материалы автора

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