Булыкин считает, что ЦСКА с уходом Медины и Дивеева стал слабее

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин оценил форму игроков ЦСКА перед матчем 3-го тура РПЛ с «Локомотивом».

«Можно ли сказать, что состав ЦСКА с уходом Медины и травмой Дивеева стал слабее, чем у «Локомотива»? Думаю, немного ЦСКА ослабили все эти потрясения, но уверен, что и руководство, и тренер, и сами футболисты знают, что делать в таких ситуациях. У них и без того хороший подбор футболистов, поэтому они покажут хорошую игру и послаблений от них ждать не стоит», — цитирует Булыкина Betonmobile.ru.

ЦСКА сыграет с «Локомотивом» 5 августа. Начало — в 20.00 мск. Армейцы в двух матчах набрали 3 очка, у железнодорожников на одно очко больше.