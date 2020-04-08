Бакаев заявил, что Тедеско уже хорошо говорит на русском

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев сказал, что главный тренер команды Доменико Тедеско уже хорошо говорит на русском языке.

— Тедеско уже хорошо говорит на русском, — сказал Бакаев в прямом эфире своего Instagram. — Ему нравится изучать языки. Он уже 4-5 знает. Работа Тедеско нравится всем. Учу ли я немецкий язык? Я английский учу.

34-летний Доменико Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября 2019 года.