Бакаев заявил, что Тедеско уже хорошо говорит на русском
21:53
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев сказал, что главный тренер команды Доменико Тедеско уже хорошо говорит на русском языке.
— Тедеско уже хорошо говорит на русском, — сказал Бакаев в прямом эфире своего Instagram. — Ему нравится изучать языки. Он уже 4-5 знает. Работа Тедеско нравится всем. Учу ли я немецкий язык? Я английский учу.
34-летний Доменико Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября 2019 года.
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