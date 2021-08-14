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Соболев — о баннере болельщиков «Спартака»: «Если плохо играю — получаю критику»

20:11
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев заявил, что видел баннер, который на игре 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (1:0) ему адресовали болельщики.

«Видел баннер болельщиков про меня. Нормально отношусь к критике. Если плохо играю — получаю критику, ничего такого. Мне нужно поправлять свою игру. Не сказал бы, что сбавил, просто не все получается. Надеюсь, скоро забью и верну игру.

Если болельщики видят, что я сбавил, то и тренер это замечает, поэтому оставляет на скамейке. Меня перехвалила Зарема? Я ничего не читаю, просто сбавил в игре.

Я понимаю, что подписание долгосрочного контракта повышает давление на меня. Но я верю в себя, верю в наших болельщиков, игроков. Сейчас болельщики меня критикуют, но это заслуженно», — сказал Соболев.

На этой неделе «Спартак» продлил контракт с Александром Соболевым. Теперь соглашение с нападающим рассчитано на пять лет, при этом новые условия контракта вступят в силу со следующего года.

Фанаты «Спартака» вывесили баннеры с критикой в адрес игроков команды во время матча с «Уралом»

Спартак — Урал

 

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Зенит

П2

32%

1.77

1X

23%

2.05

Обе забьют - да

17%

1.75
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Манчестер Сити

П2

33%

1.63

ТБ 2

25%

1.43

Обе забьют - нет

15%

1.90
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Урал 0
Матч завершен

П1

35%

1.42

ИТБ1 (1.5)

27%

1.54

Ф1 (-1)

18%

1.63

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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