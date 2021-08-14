Нападающий «Спартака» Александр Соболев заявил, что видел баннер, который на игре 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (1:0) ему адресовали болельщики.

«Видел баннер болельщиков про меня. Нормально отношусь к критике. Если плохо играю — получаю критику, ничего такого. Мне нужно поправлять свою игру. Не сказал бы, что сбавил, просто не все получается. Надеюсь, скоро забью и верну игру.

Если болельщики видят, что я сбавил, то и тренер это замечает, поэтому оставляет на скамейке. Меня перехвалила Зарема? Я ничего не читаю, просто сбавил в игре.

Я понимаю, что подписание долгосрочного контракта повышает давление на меня. Но я верю в себя, верю в наших болельщиков, игроков. Сейчас болельщики меня критикуют, но это заслуженно», — сказал Соболев.

На этой неделе «Спартак» продлил контракт с Александром Соболевым. Теперь соглашение с нападающим рассчитано на пять лет, при этом новые условия контракта вступят в силу со следующего года.

Фанаты «Спартака» вывесили баннеры с критикой в адрес игроков команды во время матча с «Уралом»