Азмун — лидер чемпионата по победным голам
15 июля 2020, 22:44
Первый гол Сердара Азмуна в ворота «Оренбурга» в матче 29-го тура (4:1) стал для него седьмым победным в чемпионате России-2019/20. Иранец вышел в лидеры премьер-лиги по этому показателю, обогнав партнера по команде Артема Дзюбу и Евгения Луценко из «Арсенала». Помимо них догнать форварда может армеец Федор Чалов, если забьет решающие мячи в играх с «Локомотивом» и «Тамбовом». (Кирилл Бурдаков)
Победные голы в чемпионате-2019/20:
|
Игрок
|
Клуб
|
Матчи
|
Голы
|
Победные
|
Сердар Азмун
|
Зенит
|
27
|
16
|
7
|
Артем Дзюба
|
Зенит
|
27
|
17
|
6
|
Евгений Луценко
|
Арсенал
|
27
|
15
|
6
|
Федор Чалов
|
ЦСКА
|
28
|
7
|
5
|
Максимилиан Филипп
|
Динамо
|
19
|
8
|
4
|
Гжегож Крыховяк
|
Локомотив
|
25
|
9
|
4
|
Александр Соболев
|
Спартак/Кр.Советов
|
28
|
12
|
4
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