Айртон рассказал, в чем секрет успеха «Спартака» в нынешнем сезоне
Защитник «Спартака» Айртон рассказал, в чем заключается секрет успешных выступлений красно-белых в сезоне-2020/21.
— Просто тренеру дали время внедрить свои идеи, — приводит пресс-служба «Спартака» слова Айртона. — Сейчас эти наработки дают свои плоды. Спокойно и терпеливо трудимся. Впереди еще половина чемпионата. Нас ждут зимние сборы, а потом новые бои.
— Чем хорош Доменико Тедеско?
— Прежде всего — он досконально анализирует нашу работу на тренировках и в матчах, чтобы исправить ошибки. Много общается с игроками индивидуально, потому что хочет найти ключ к каждому и по максимуму использовать потенциал игроков. Он здорово мотивирует. Наш тренер еще довольно молод, но это никак не влияет на отношение команды. Мы ему полностью доверяем.
— Команда тоже стала заметно моложе по сравнению с той, в которую вы приходили.
— У нас есть несколько опытных ветеранов, которые могут дать нужные советы. А молодость помогает быть амбициознее, мы все очень хотим достичь большого успеха!
«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 32 очками, уступая «Зениту» и ЦСКА по дополнительным показателям.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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