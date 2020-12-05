Айртон рассказал, в чем секрет успеха «Спартака» в нынешнем сезоне

Защитник «Спартака» Айртон рассказал, в чем заключается секрет успешных выступлений красно-белых в сезоне-2020/21.

— Просто тренеру дали время внедрить свои идеи, — приводит пресс-служба «Спартака» слова Айртона. — Сейчас эти наработки дают свои плоды. Спокойно и терпеливо трудимся. Впереди еще половина чемпионата. Нас ждут зимние сборы, а потом новые бои.

— Чем хорош Доменико Тедеско?

— Прежде всего — он досконально анализирует нашу работу на тренировках и в матчах, чтобы исправить ошибки. Много общается с игроками индивидуально, потому что хочет найти ключ к каждому и по максимуму использовать потенциал игроков. Он здорово мотивирует. Наш тренер еще довольно молод, но это никак не влияет на отношение команды. Мы ему полностью доверяем.

— Команда тоже стала заметно моложе по сравнению с той, в которую вы приходили.

— У нас есть несколько опытных ветеранов, которые могут дать нужные советы. А молодость помогает быть амбициознее, мы все очень хотим достичь большого успеха!

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 32 очками, уступая «Зениту» и ЦСКА по дополнительным показателям.