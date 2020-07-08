Форвард «Зенита» Артем Дзюба поделился эмоциями от победы в чемпионате России.

— Много было некрасивых разговоров, мы лишний раз всем доказали, что мы за честный футбол, потому что его величество футбол такие вещи не прощает, — сказал Дзюба в эфире телеканала «Матч ТВ». — Всем скептикам, которые говорили, что мы проиграем или еще что-то, — мы доказали, что мы команда, стали чемпионами, хотели порадовать публику.

— Второй год становитесь чемпионами России. Есть приятное дежа-вю?

— Чуть-чуть, наверное. Но побеждать никогда не устаешь. Сейчас просто выжитые, в какой-то момент у меня батарейка села. Хочу поблагодарить болельщиков, спасибо им большое. Мы играли без зрителей в Нижнем Новгороде с «Тамбовом», это был ужас. Тогда начинаешь ощущать, что без болельщиков, без этого драйва невозможно играть, потому что это не то. Я не знаю, как зарубежом ребята играют. Хорошо, что у нас хотя бы 10 процентов болельщиков разрешили.

Всех болельщиков «Зенита» с победой, всем нашим недоброжелателям — крепитесь, потерпите чуть-чуть. Все-таки мне кажется, что мы чемпионы заслуженно.