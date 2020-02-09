Артем Дзюба: «Себя чемпионом почувствую, когда стану им»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба оценил шансы на победу команды в чемпионате России в нынешнем сезоне. После 19 туров команда из Санкт-Петеребурга занимает первое место, опережиая ближайшего преследователя на 10 очков.

— Оторвался «Ливерпуль» ото всех остальных. У нас же все игроки говорят, что мы еще не чемпионы. Я с этим согласен. Отрыв хороший? Да. Отрыв приятный? Да. Он получился во много благодаря определенному везению, определенному стечению обстоятельств, но мы прошли этот отрезок равнее, чем остальные, — рассказал Дзюба в эфире «Россия 24».

Чемпионат — это отражение состояния команды. Дистанция всех рассудит. Получилось, что у нас такой отрыв. И по качеству, и по составу, и по силе мы, наверное, одни из лидеров. Наряду, кажется, с «Локомотивом». «Краснодар» еще старается.

Но отрыв комфортный, однако все еще не решено. Я себя чемпионом почувствую, когда стану им.